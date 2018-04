Carrello si capovolge nel porto di Salerno: operaio in ospedale

Panico, questa mattina, all’interno del porto commerciale di Salerno. Secondo una prima ricostruzione - riporta Macchie d'inkiostro - un carrello che non aveva ancora movimentato alcun container, per cause ancora in corso di accertamento, si è improvvisamente inclinato su un lato.

Le indagini

Sembra che a provocare l’incidente sia stato un cedimento strutturale del mezzo meccanico. L’operaio che era alla guida del carrello è stato trasportato in ospedale per i controlli di rito. Ma, fortunatamente, non ha riportato ferite.