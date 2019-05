Incidente mortale sul raccordo Salerno-Avellino: l'altro giovane coinvolto esce dal coma

Si è svegliato dal coma, il 15enne di Baronissi rimasto ferito nell’incidente sul raccordo Salerno-Avellino, il 14 aprile. Il ragazzo è stato trasferito nel reparto di neurochirurgia: il malcapitato fu sbalzato fuori dalla vettura coinvolta nel sinistro mortale, per poi cadere giù dal ponte del viadotto e finire sulla vegetazione sottostante in via Stella, a Cologna di Pellezzano.

Il dramma

In quel tremendo incidente, due le vittime: Mario Landi che pure era in auto ed una donna di Cologna, stroncata da un malore dopo aver assistito alla scena.