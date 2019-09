Grave incidente a Roccadaspide, tutti a pregare per il 18enne

Tutti a pregare per A.C., il giovane che la sera scorsa è stato coinvolto in un incidente stradale sulla SS166, a Roccadaspide. Ancora gravi, le condizioni del 18enne ricoverato in prognosi riservata, dopo che l'auto sulla quale viaggiava con altri giovani è finita fuori strada, schiantandosi contro il guardrail.

Le preghiere

La comunità locale domani sera nella Chiesa della Natività, dopo la santa messa delle 19 e l'adorazione eucaristica silenziosa delle 19.30, reciterà il rosario meditato per la guarigione alle ore 20.