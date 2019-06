Incidente mortale a Siano, assolto l'amico di Rocco Di Filippo

E’ stato scagionato il ragazzo accusato di omicidio colposo per la morte di Rocco Di Filippo a Siano. I due, nell’agosto del 2015, erano in sella ad una moto quando rimasero coinvolti in un drammatico incidente. Di Filippo venne trasportato d’urgenza all’ospedale di Nocera Inferiore dove, però, spirò dopo alcuni giorni di agonia a causa dei numerosi traumi riportati nella caduta dallo scooter.

La sentenza

L’amico, considerato inizialmente dalla Procura il responsabile del sinistro, è stato assolto per non aver commesso il fatto. La sentenza è stata emessa, ieri, dal giudice monocratico di Nocera Inferiore che ha anche disposto il dissequestro del mezzo.