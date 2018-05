Si schianta con l'auto in Olanda: muore il cavese Filippo Servillo

Terribile incidente stradale in Olanda: è morto Filippo Servillo giovane chef cavese, figlio del ristoratore della Taverna Scacciaventi. Il ragazzo, che studiava in Francia, si è schiantato con la propria auto contro un albero. Filippo aveva 22 anni, era in compagnia di altre persone: morta anche la sua amica Katarina. Il giovane, di origini thailandesi, studiava in Francia. Cava de' Tirreni a lutto.