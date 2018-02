Pontecagnano, scontro tra due autovetture: ferite due persone

Scontro frontale tra due autovetture nel primo pomeriggio a Pontecagnano Faiano, in via Mar Tirreno, per fortuna senza tragiche conseguenze. L'impatto è stato violento, accentuato probebilmente dall'asfalto reso viscido dalla pioggia, che ha causato lo slittamento di uno dei due veicoli. Due persone ferite: la prima ha riportato la sospetta frattura del polso sinistro e lamenta dolore allo sterno. L'altro automobilista ha riportato solo escoriazioni. Sul posto sono giunti i volontari del Vopi e la Croce Verde di Battipaglia. Immediato il trasporto in ospedale.