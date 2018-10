Gli esplode in faccia la gomma del tir: camionista rischia di perdere l'occhio

Dramma sull’autostrada “A2 del Mediterraneo", nei pressi dello svincolo di Campagna, dove un camionista di 47 anni, di Afragola, è rimasto ferito al volto dopo lo scoppio di una delle gomme del suo tir.

La dinamica

Durante il tragitto l’uomo si è reso conto che qualcosa non andava. Per questo è sceso dall’abitacolo per controllare una delle gomme quando, improvvisamente, è stato coinvolto nell’esplosione. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 che lo ha condotto all’ospedale di Eboli, dove i medici lo hanno subito curato. L’unica perplessità riguarda la funzionalità di un occhio. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.