Incidente tra due auto sull'A2, una si ribalta: ferita donna con bambini

Ancora un incidente stradale in provincia di Salerno. Dopo quelli di Battipaglia e Vallo della Lucania, oggi pomeriggio, intorno alle 18, due automobili si sono scontrate, per cause in corso di accertamento, nei pressi dello svincolo di Atena Lucana sull’A2 del Mediterraneo.

I soccorsi

Una delle vetture, a causa del violento impatto, si è completamente ribaltata sulla carreggiata. A bordo vi erano una donna con i suoi figli di 4 e 5 anni; sull’altra, invece, viaggiavano un giovane con il nonno. Fortunatamente nessuno di loro ha riportato gravi ferite. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 per effettuare tutti gli accertamenti di routine e gli agenti della Polizia Stradale per risalire all’esatta dinamica del sinistro.