Incidente sull'A2, auto finisce fuori strada: uomo in ospedale

Momenti di paura, la scorsa notte, lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo dove un’automobile è improvvisamente uscita fuori dalla carreggiata. L’incidente - riporta Zerottonove - è avvenuto tra gli svincoli di Battipaglia ed Eboli, in direzione sud.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I soccorsi

Alla guida della vettura c’era un uomo che, a causa dell’impatto, è rimasto ferito. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato all’ospedale di Eboli, dove i medici gli hanno diagnosticato solo qualche lieve ferita. Sono tuttora in corso le indagini da parte della Polizia Stradale per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Non è escluso che l’uomo possa essere stato vittima di un colpo di sonno.