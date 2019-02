Incidente tra camion sull'A2, uno si ribalta: traffico in tilt tra Campagna e Eboli

Paura, questa mattina, lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, tra gli svincoli di Campagna ed Eboli, in direzione nord, dove due tir si sono improvvisamente scontrati per cause in corso di accertamento.

La dinamica e i soccorsi

Nel violento impatto uno dei camion si è ribaltato posizionandosi al centro della carreggiata. Secondo una prima ricostruzione, uno dei due tir stava uscendo da una piazzola di sosta ed è stato tamponato dall’altro. I due conducenti, di cui uno originario di Scanzano Ionico, sono stati trasportati in ospedale dalle ambulanze dell’Humanitas e del Vopi di Campagna. Ma, fortunatamente, hanno riportato solo un trauma cranico e qualche escoriazione. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco, i tecnici dell’Anas e la Polizia Stradale. Traffico in tilt.

