Incidente sull'A2 ad Eboli, auto si schianta contro guardrail: ferito il conducente

Paura, questa mattina, lungo l’autostrada “A2 del Mediterraneo”, nei pressi dello svincolo di Eboli, dove un’automobile (Fiat Panda), si è improvvisamente schiantata contro il guardrail. A bordo vi era un uomo di nazionalità bulgara che ha perso il controllo della vettura per cause in corso di accertamento. Per fortuna, in quel momento, non transitavano altri veicoli.

I soccorsi

Nel violento impatto lo straniero è rimasto ferito. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ospedale. Per fortuna le sue condizioni di salute non sono gravi. A monitorare la circolazione veicolare gli agenti della Polizia Stradale e i tecnici dell’Anas.