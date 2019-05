Incidente sull'A2, auto sbanda in galleria e si schianta contro il muro

Paura, nella tarda mattinata di oggi, lungo l’autostrada “A2 del Mediterraneo” dove un’automobile (Audi) si è schiantata contro il muro di una galleria situata nei pressi dello svincolo di Sicignano degli Alburni. Il conducente, originario di Polla e rimasto fortunatamente illeso, ha perso il controllo della vettura per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Sul posto è giunta la Polizia Stradale insieme ai vigili del fuoco e al personale dell’Anas per ricostruire la dinamica del sinistro e ripristinare la normalità lungo la carreggiata.