Incidente sull'A2, giovane di Eboli sbanda con l'auto in piena notte

Stava rientrando da Salerno quando, improvvisamente, si è schiantato lungo l’autostrada “A2 del Mediterraneo”, poco dopo lo svincolo di Montecorvino Pugliano (direzione sud).

La dinamica

Paura, verso le 3 della scorsa notte, per le sorti di un ragazzo di 20 anni di Eboli che, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua automobile. L’impatto è stato violentissimo, ma, fortunatamente, è rimasto illeso. Sul posto sono giunti i sanitari del Vopi che gli hanno diagnosticato solo qualche contusione.