Incidente tra camion e moto in A2, traffico in tilt: un ferito grave

Paura, questa mattina, lungo l’A2 del Mediterraneo, dove si è verificato un brutto incidente stradale tra un camion e una moto, nei pressi dello svincolo di Montecorvino Pugliano (direzione sud).

I soccorsi

Nel violento impatto è rimasto gravemente ferito l’uomo che era in sella alla moto che è stato trasportato in codice rosso all’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno da un'ambulanza della Croce Bianca. La carreggiata è stata prima interrotta alla circolazione veicolare e poi riaperta ad una sola corsia per consentire agli agenti della Polizia Stradale di effettuare le indagini sulla dinamica del sinistro.

