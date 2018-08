Tamponamento tra auto sull' A2 del Mediterraneo: nessun ferito

Paura, questa mattina, lungo l’autostrada “A2 del Mediterraneo” dov’è avvenuto un incidente tra gli svincoli di Padula e Lagonegro.

La dinamica

Due automobili (Ford Kuga e Ford Focus) si sono tamponate per cause in corso di accertamento. Nell’impatto, per fortuna, i due conducenti non sono rimasti feriti. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Stradale insieme ai dipendenti dell’Anas.