Incidente in A2, auto contro guardrail: ferita un'intera famiglia

Tragedia sfiorata, nel tardo pomeriggio di domenica, lungo l’A2 del Mediterraneo a Padula, dove un’automobile (Alfa Romeo 147) si è improvvisamente schiantata contro il guardrail per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Nell’impatto è rimasta ferita un’intera famiglia tra cui anche dei bambini. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato i malcapitati all’ospedale di Polla. Le loro condizioni di salute non sono gravi. A monitorare il traffico veicolare gli agenti della Polstrada e i tecnici dell’Anas.