Incidente tra auto sull' A2, quattro feriti: uno è grave

Paura, nel tardo pomeriggio di oggi, lungo l’A2 del Mediterraneo (in direzione nord), tra gli svincoli di Lagonegro e Padula-Buonabitacolo, dove due automobili (Ford Fiesta e Renault Kangoo) si sono scontrate all’interno della galleria “Casalbuono” per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Nel violento impatto sono rimaste ferite sei persone., una delle quali è stata trasportata da un’ambulanza del 118 in gravi condizioni in ospedale. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Stradale, che hanno messo in sicurezza la zona e regolamentato il traffico veicolare.