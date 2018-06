Auto contro scooter sull'A2 a Padula: due feriti in ospedale

Paura, questa mattina, nei pressi dello svincolo autostradale Padula-Buonabitacolo sull’A2 del Mediterraneo, dove una moto si è scontrata contro un’auto (Mercedes) per cause in corso di accertamento.

La dinamica

In sella allo scooter c’era un ragazzo di 21 anni di Padula, mentre alla guida della vettura c’era un uomo di Sapri. Sul posto sono giunte le ambulanze del 118 che hanno trasportato i due feriti all’ospedale di Polla. Fortunatamente le loro condizioni di salute non sono gravi.