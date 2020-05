Incidente in A2, operaio travolto da auto pirata a Petina: si indaga

Momenti di paura, questa mattina, lungo l’A2 del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di Petina (direzione sud), dove un operaio di 49 anni, originario di Grazzanise (Caserta), impegnato in alcuni lavori lungo la carreggiata, è stato travolto da un’automobile in transito. Il conducente, però, non si è fermato a prestare soccorso ed è scappato senza lasciare tracce.

I soccorsi

Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 che ha trasportato il malcapitato all’ospedale “Luigi Curto” di Polla dov’è stato subito preso in cura dai medici. Per fortuna le sue condizioni di salute non sono gravi, in quanto ha riportato solo lievi ferite ad un braccio e alla testa. Su quanto accaduto indagano gli agenti della Polizia Stradale di Sala Consilina che sono sulle tracce della persona alla guida della vettura.