Incidente tra auto sull'A2 del Mediterraneo: due feriti in ospedale

Paura, questa sera, sull’autostrada “A2 del Mediterraneo”, in direzione nord, tra gli svincoli di Polla e Petina, dove due automobili (Fiat Punto e Hyundai) si sono scontrate per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Sul posto sono giunte le ambulanze del 118, che hanno trasportato i due conducenti all’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Le loro condizioni di salute, fortunatamente, non sono gravi. Su quanto accaduto indaga la polizia stradale di Sala Consilina.