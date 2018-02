Incidente a Polla, auto contro camion: madre e figlia in ospedale

Paura, questo pomeriggio, nei pressi dello svincolo autostradale di Polla dove si è verificato un brutto incidente stradale.

La dinamica

Un camion si è scontrato contro un’automobile (Fiat 600) per cause in corso di accertamento. Nell’impatto sono rimaste ferite una donna con sua figlia, originarie di Salvitelle, che erano a bordo della vettura. Entrambe sono state trasportate all’ospedale “L.Curto” di Polla, ma fortunatamente le loro condizioni di salute non sono gravi.