Scontro tra auto all'uscita dell'A2 a Pontecagnano: donna incinta in ospedale

Paura, nella tarda mattinata di oggi, alle 13.35, all’uscita di Pontecagnano della Tangenziale, dove due automobili (Ford Ka e Golf) si sono scontrate frontalmente per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Ad avere la peggio è stata la conducente della Golf: una donna di 36 anni, al sesto mese di gravidanza, che è stata prontamente soccorsa da un’ambulanza del Vopi e trasportata d’urgenza all’ospedale di Salerno, dov’è tuttora ricoverata per accertamenti. Nell’impatto è rimasto ferito anche l’altro conducente, un uomo di 62 anni. Sulla dinamica dell’incidente indaga la polizia stradale.