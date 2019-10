Incidente in A2, auto si schianta contro il guardrail: ferito il conducente

Tragedia sfiorata, questa mattina, lungo l’A2 del Mediterraneo, tra gli svincolo di Pontecagnano e Montecorvino Pugliano (direzione sud) dove il conducente di un’auto (Volkswagen Passat Station Wagon), per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo andando a schiantarsi contro il guardrail.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno preso in cura l’uomo, che è stato condotto al pronto soccorso dell’azienda ospedaliera universitaria “Ruggi d’Aragona” di Salerno. Le sue condizioni di salute non sarebbero gravi. Inevitabili rallentamenti alla circolazione veicolare che è stata gestita dalla Polstrada e dai tecnici dell’Anas.