Due incidenti sull'A2 verso Pontecagnano: traffico in tilt

Paura, questa mattina, lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo dove si sono verificati due incidenti stradali a distanza di circa trenta metri, a quattro chilometri dal comune di Pontecagnano.

I soccorsi

Nel primo sinistro sono rimaste coinvolte almeno tre automobili; nel secondo, invece, una vettura si è scontrata con un camion. Sul posto sono giunte diverse ambulanze del 118 che hanno trasportato i feriti in ospedale. Sulle cause degli incidenti indaga la Polizia Stradale. Traffico in tilt con lunghe code che si sono formate sulla carreggiata.

Intanto, nei pressi dell'uscita di Salerno, un'automobile è rimasta in panne provocando rallentamenti alla circolazione veicolare.

Gallery