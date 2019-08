Incidente sull'A2, scontro tra due auto: uomo e bimbo in ospedale

Paura, questa mattina, lungo l’A2 del Mediterraneo, nei pressi di Sala Consilina, dove due automobili (Renault Modu e Renault Clio) si sono improvvisamente scontrate per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Nel violento impatto sono rimasti feriti un uomo e un bimbo originari della provincia di Napoli che sono stati trasportati dai sanitari del 118 all’ospedale di Polla. Le loro condizioni di salute non sarebbero gravi. Sul posto sono giunti gli agenti della Polstrada per gestire il traffico veicolare andato, in poco tempo, in tilt.