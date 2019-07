Incidente sull'A2, scontro tra due auto: cinque feriti

Paura, questa mattina, lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, nei pressi della stazione di servizio di Sala Consilina Nord, dove due automobili (Fiat Punto e Audi) si sono scontrate per cause in corso di accertamento. Cinque le persone rimaste ferite.

I soccorsi

L’impatto è stato violentissimo, ma, per fortuna, gli occupanti delle due vetture non sono in gravi condizioni. Su quanto accaduto indaga la Polstrada. Inevitabili disagi alla circolazione veicolare.