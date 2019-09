Incidente in A2, auto sbanda e si schianta contro il guardrail: due feriti

Paura, oggi pomeriggio, lungo, l’autostrada A2 del Mediterraneo, dove un’automobile (Ford Fiesta), per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro il guardrail. L’incidente si è verificato tra gli svincoli di Sala Consilina e Padula, in direzione Sud.

I soccorsi

Sul posto sono giunte le ambulanze del 118 che hanno soccorso le due persone sedute a bordo della vettura. Su quanto accaduto indagano gli agenti della Polizia Stradale che hanno provvedito anche a gestire il traffico veicolare.