Incidente sull'A2, auto contro guardrail: 22enne ubriaco in ospedale

Paura, la scorsa notte, lungo l’A2 del Mediterraneo, nei pressi dell’uscita di San Mango Piemonte (direzione Salerno), dove un ragazzo di 22 anni, di Mercato San Severino, ha perso il controllo della sua automobile andandosi a schiantare contro il guardrail.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari della Croce Bianca e gli agenti della Polizia di Stato che hanno estratto, senza non poche difficoltà, il giovane rimasto incastrato nell’abitacolo. Quest’ultimo era molto agitato: forse aveva bevuto alcolici. Solo dopo vari tentativi sono riusciti a calmarlo per stabilizzarlo e trasferirlo all’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno. Le sue condizioni di salute non sono gravi.