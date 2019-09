Incidente in A2, auto si schianta contro guardrail: grave un ragazzo

Paura, questa mattina, lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, dove un’automobile si è scontrata per due volte contro il guardrail. Alla guida vi era un ragazzo di circa 30 anni che sembra che abbia perso il controllo della vettura a causa di un colpo di sonno. Le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto sono ancora in corso.

I soccorsi

Nel violento impatto il giovane ha riportato un grave trauma cranico. Sul posto sono giunti i sanitari dell'Humanitas che lo hanno trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’azienda ospedaliera-universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno.