Incidente sull'A2, auto dell'Enel si ribalta: traffico in tilt

Paura, questa mattina, tra gli svincoli di Pontecagnano Faiano e Montecorvino Pugliano sull’autostrada “A2 del Mediterraneo”, dove un’automobile dell’Enel si è ribaltata per cause in corso di accertamento. Nell’incidente è rimasta coinvolta anche un’altra vettura. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118, ma non risultano esserci feriti gravi. Disagi alla circolazione veicolare.