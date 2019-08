Incidente sull'A2, furgone si schianta contro guardrail: morti padre e figlio

Ancora sangue sulle strade salernitane. Questa mattina si è verificato un drammatico incidente sull’A2 del Mediterraneo tra gli svincoli di Eboli e Campagna in direzione sud.

La dinamica

Un furgone (Citroèn Berlingo) si è improvvisamente schiantato, per cause in corso di accertamento, contro guardrail. Nel violento impatto un uomo originario della Sicilia è morto sul colpo, mentre i due figli sono stati trasportati d’urgenza in ospedale. Uno, però, è morto pochi minuti dopo, l'altro è ricoverato in gravi condizioni. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, la Polstrada e il personale dell’Anas per gestire la circolazione veicolare che ha subito rallentamenti.