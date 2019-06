Camion si schianta contro il guardrail sull'A2 a Salerno: traffico in tilt

Momenti di paura, questa mattina, lungo il viadotto Grancano che collega il raccordo autostradale Avellino-Salerno con l’autostrada A2 del Mediterraneo dove un camion, partito da Nocera Inferiore e diretto in Calabria, che trasportava pezzi di arredamento si è improvvisamente schiantato contro il guard rail perdendo una parte del carico sulla carreggiata.

I soccorsi

Nel violento impatto, avvenuto nei pressi dello svincolo per Salerno-Fratte, il conducente è rimasto illeso. Disagi inevitabili alla circolazione veicolare. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Stradale e il personale dell’Anas per mettere in sicurezza la zona.