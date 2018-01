Incidente tra due auto sull'A2 a San Mango Piemonte: 25enne muore il giorno del compleanno

Ancora sangue sulle strade della provincia di Salerno. Alle prime luci dell’alba, nei pressi dell’uscita autostradale di San Mango Piemonte, due automobili (una Lancia Y e una Audi) si sono scontrate per cause in corso di accertamento. L’impatto è stato violentissimo ed ha provocato la morte di un ragazzo di Calvanico e di un uomo di Battipaglia. Si tratta di Francesco Merola, 25 anni, e di Carmine Moretta, 68 anni. Merola, che pare abbia imboccato l'autostrada contromano, avrebbe festeggiato oggi il suo compleanno.

I soccorsi

Sul posto sono giunte le ambulanze della Croce Bianca, che hanno tentato di rianimare le due vittime dell’incidente, ma purtroppo non c’è stato più nulla da fare. A tirare fuori i cadaveri dalle vetture sono stati i vigili del fuoco. Sulla dinamica del sinistro indaga la polizia stradale.

Il traffico

A seguito dell'incidente gli automobilisti sono obbligati ad uscire a Pontecagnano Faiano, in direzione nord.