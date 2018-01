Scontro tra camion sull'A2: i due conducenti finiscono in ospedale

Paura, la scorsa notte, sull’autostrada A2 del Mediterraneo, tra i comuni di Contursi Terme e Sicignano degli Alburni, in direzione sud, dove due camion si sono scontrati per cause in corso di accertamento.

Nel violento impatto sono rimasti feriti i due conducenti: un 46enne di Siracusa e un 55enne di Capaccio Paestum. Sul posto sono giunte le ambulanze del 118, che hanno trasportato entrambi in ospedale. Fortunatamente le loro condizioni di salute non sono gravi.