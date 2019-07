Incidente tra Cava e Vietri, 3 auto si scontrano: due feriti

Paura, nella tarda mattinata di oggi, lungo l’A3 Napoli-Salerno, in direzione Sud, dove tre automobili si sono scontrate per cause in corso di accertamento. L’incidente si è verificato tra gli svincoli di Cava de’ Tirreni e Vietri sul Mare.

I soccorsi

Nel violento impatto sono rimaste ferite due persone, che sono state trasportate al pronto soccorso dell’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno. Le loro condizioni di salute non sono gravi.