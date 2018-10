Camion contro autobus sull'A3: code di due chilometri verso Salerno

Tragedia sfiorata, questa mattina, sull’A3 Napoli-Salerno, dove un camion e un autobus, molto probabilmente a causa del maltempo, si sono scontrati per cause in corso di accertamento. Nel violento impatto il tir si è completamente ribaltato, ma fortunatamente non risultano feriti. L’incidente è avvenuto tra gli svincoli di Torre del Greco e Torre Annunziata. Traffico in tilt con circa 2 chilometri di code in direzione Salerno. La situazione, con il passare del tempo, sta ritornando alla normalità.