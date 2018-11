Uccide un centauro con l'auto e fugge: 43enne arrestato dalla Polizia

La scorsa notte, lungo l’autostrada A3 Napoli-Salerno, in particolare sulla rampa di uscita nel porto di Napoli, un’automobile (Renault Scenic) ha travolto un giovane centauro di 33 anni, S.M le sue iniziali, che è caduto dalla sua moto. L’impatto è stato violentissimo, ma il conducente della vettura - un 43enne di Napoli - non si è fermato dandosi alla fuga. Il ragazzo è stato soccorso dai sanitari del 118, ma durante il trasporto in ospedale è deceduto.

Le indagini

Gli agenti della polizia stradale di Angri si sono messi subito sulle tracce del pirata della strada che, in mattinata, verso le 07.30, è stato prontamente rintracciato e fermato. La sua auto presentava evidentissimi e notevoli danni nella parte anteriore sinistra, sulla quale sono state riscontrate tracce inequivocabilmente riconducibili ad un investimento. Per questo è stata prontamente sequestrata ed ora è disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il pm di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha disposto per il 43enne gli arresti domiciliari con l'accusa di omicidio stradale ed omissione di soccorso.