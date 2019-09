Incidente sulla A3 Napoli-Salerno, muore un 48enne: traffico in tilt

Ancora un incidente mortale sulle autostrade che collegano Salerno con Napoli. Nella tarda mattinata di oggi un motociclista di 48 anni è morto sull’A3 Napoli – Pompei – Salerno, all’altezza di Ercolano, in direzione sud. Traffico in tilt e forti rallentamenti tra gli svincoli Portici/Bellavista e San Giorgio a Cremano in direzione Napoli. In direzione opposta rallentamenti tra San Giorgio a Cremano e Portici.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che, però, non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso. Su quanto accaduto indaga la Polizia Stradale di Angri che sta cercando di ricostruire la dinamica del sinistro anche grazie alle telecamere presenti lungo l’autostrada.