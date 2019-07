Incidente mortale a Bergamo: ferita coppia salernitana

Un ragazzo di 28 anni e la sua fidanzata di 29, originari di San Giovanni a Piro, sono rimasti coinvolti in un drammatico incidente verificatosi, nella notte tra il 23 e il 24 luglio, in Lombardia. E, precisamente, lungo l’A4, all’altezza del Palazzolo, in direzione Milano.

La dinamica

Era circa l’una quando un’automobile (Honda Hr-V), con a bordo una coppia (ragazza di 28 anni di Città Alta e ragazzo della stessa età di Dalmine) è improvvisamente sbandata andandosi a schiantare prima contro il guard rail e poi contro la Lancia Y sulla quale viaggiano i due giovani cilentani. Nel violento impatto, purtroppo, è deceduta la 28enne di Città Alta, mentre il suo fidanzato e la coppia del piccolo paese salernitano, domiciliata però a Milano, ha riportato ferite non gravi. Su quanto accaduto indaga la Polizia Stradale.