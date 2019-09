Incidente sulla litoranea di Pontecagnano: un ferito in gravi condizioni

Brutto incidente, nel pomeriggio, nei pressi dell'Isola Verde, a Pontecagnano. Per cause da accertare, infatti, due auto si sono violentemente scontrate.

I soccorsi

Quattro, le persone coinvolte soccorse dal Vopi, Humanitas e Croce Verde. Ad avere la peggio, un uomo che è stato ricoverato in gravi condizioni. Accertamenti in corso per ricostruire la dinamica e le cause del sinistro.

