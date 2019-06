Incidente sull'A2, all'altezza di Battipaglia: scontro tra 4 auto

Brutto incidente, ieri sera, lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, all’altezza di Battipaglia. Per cause da accertare, quattro auto si sono scontrate: come riporta Ondanews, un 90enne di Cava dei Terreni è rimasto ferito ed è stato condotto in ospedale dai sanitari del 118.

Gli accertamenti

Sul posto, la Polizia Stradale di Eboli per i rilievi del caso e l'Anas per la gestione del traffico. Si indaga.