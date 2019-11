Incidente tra Eboli e Battipaglia: ferita una coppia di anziani

Brutto incidente, ieri sera, sull'A2 del Mediterraneo, tra Battipaglia ed Eboli, in direzione Reggio-Calabria. Per cause da accertare, due auto si sono scontrate.

I feriti

Ad avere la peggio, una coppia di coniugi: la donna anziana è stata condotta con un dolore alla schiena presso il presidio ospedaliero “Maria SS Addolorata” di Eboli e il marito portato presso l’ospedale “Santa Maria della Speranza“ di Battipaglia, per una ferita alla mano. Indaga, dunque, la Polizia Stradale sul sinistro che, in ogni caso, non ha avuto gravi conseguenze.