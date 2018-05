Incidente tra auto sull'A2, tra Battipaglia e Montecorvino: un ferito

Brutto incidente alle ore 15:30 di oggi, sull'A2 Nord, tra Battipaglia e l'uscita di Montecorvino Pugliano. Due le vetture coinvolte nel sinistro avvenuto per cause da accertare. Una persona è rimasta ferita ed è stata soccorsa dai volontari del Vopi.

Le indagini

Non sono mancati disagi per gli automobilisti, tra code e restringimento della carreggiata. Sul posto l'Anas e la Polstrada: accertamenti in corso, dunque, per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente.