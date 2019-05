Incidente sull'A2, nei pressi di Campagna: camion contro auto

Brutto incidente nel primo pomeriggio di oggi, lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, in direzione Nord, nei pressi dello svincolo di Campagna. Un camion ed un'auto, infatti, si sono scontrati per cause da accertare.

L'intervento

Sul posto, la Polizia Stradale di Eboli e il personale dell‘Anas. Fortunatamente, per i due conducenti, solo tanto spavento, ma nessuna grave conseguenza.