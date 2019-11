Tragico incidente sull'A2 del Mediterraneo, nei pressi di Atena Lucana: una donna morta e 6 feriti

Tragedia sull'asfalto, questa mattina: un morto e sei feriti, tra cui una bambina di appena quattro mesi, è il bilancio del sinistro che si è verificato sulla A2 del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di Atena Lucana.

Il fatto

Per cause da accertare, un furgoncino con a bordo 7 persone di origini siciliane è sbandato, finendo contro la cuspide posta in prossimità dell’uscita autostradale, sulla corsia nord. Una anziana ha perso la vita sul colpo.

I soccorsi

Immediati i soccorsi dei sanitari del 118, dei vigili del fuoco e della Polstrada. I feriti sono stati condotti dai sanitari del 118 all’ospedale “Luigi Curto” di Polla, ad eccezione della bimba che è stata trasferita presso l‘ospedale “Santobono” di Napoli. Si indaga.