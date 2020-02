Incidente tra due auto sull'A2, all'altezza di Montecorvino: 2 feriti

Brutto incidente, ieri sera, lungo l’A2, all’altezza dell’uscita di Montecorvino Pugliano, in direzione Salerno: due auto, infatti, per cause da accertare, si sono scontrate.

I soccorsi

Sul posto, i sanitari del 118 che hanno soccorso i due feriti, conducendoli all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona e al nosocomio di Battipaglia. L’uomo ha riportato solo lievi contusioni a seguito dell’impatto, mentre la donna un trauma cranico, come riporta Zerottonove. Sul luogo, anche la Polizia stradale e i Vigili del Fuoco: si indaga.