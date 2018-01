Incidente sull'A2 del Mediterraneo: scontro tra auto, si indaga

Incidente, questa mattina, sull'A2 del Mediterraneo, in direzione nord. Per cause da accertare, infatti, due auto si sono scontrate nel tratto tra Montecorvino e Pontecagnano.

Gli accertamenti

Tensione tra gli automobilisti, ma nessuna gravissima conseguenza: si indaga, quindi, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro.