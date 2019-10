Incidente sull'A2 del Mediterraneo, a Montecorvino: ragazzino ferito gravemente

Brutto incidente, stamattina,sull'A2 del Mediterraneo, prima dello svincolo di Montecorvino. Per cause in corso di accertamento, due auto, di cui un fuoristrada, si sono violentemente scontrate.

La prima ricostruzione

Pare che alla guida del fuoristrada ci fosse un ragazzino di 13 anni che, dopo essersi impossessato della vettura del padre, ha imboccato l'autostrada, andandosi a schiantare contro l'altra vettura. Ad avere la peggio, proprio il ragazzino che è stato condotto d'urgenza in ospedale, con gravi ferite. Si indaga.