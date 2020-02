Incidente sull'A2 del Mediterraneo: scontro tra auto vicino Contursi

Brutto incidente, ieri pomeriggio, sull'A2 del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di Contursi Terme. Per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate: il bilancio del sinistro, è di una persona ferita, soccorsa dai sanitari e condotta in ospedale per le cure del caso.

L'intervento

E' spettato all'Anas ripristinare la normale viabilità. Sul posto, anche la Polstrada, per ricostruire la dinamica esatta e le cause dell'accaduto.