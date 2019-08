Incidente sull'A2, allo svincolo di Pontecagnano: traffico in tilt

Incidente, a Pontecagnano, sull'A2 del Mediterraneo: sono stati rimossi poco prima delle 14, i veicoli coinvolti in un tamponamento tra tre veicoli in corsia di sorpasso, che ha causato rallentamenti in direzione nord. Da accertare, le cause del sinistro che pare non abbia avuto drammatiche conseguenze.

Il traffico

Come riferisce Anas, tuttavia, si sono registrati pesanti rallentamenti tra Battipaglia e Pontecagnano. Le informazioni sulla viabilità lungo la rete Anas (Gruppo FS italiane) sono disponibili nel sito stradeanas.it